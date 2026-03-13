Mezza Quaresima, le modifiche ai percorsi delle linee di Atb

Per la sfilata di Mezza Quaresima a Bergamo, in programma domenica 15 marzo, Atb ha comunicato diverse modifiche ai percorsi delle proprie linee, con diverse fasce orarie.

Dalle 7 alle 13.30



Linea 1

- da Torre de’ Roveri e Grassobbio a Città Alta: percorso regolare fino a via Rosa quindi via Piatti, via Borgo Palazzo, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via Papa Giovanni e percorso regolare;

- da Aeroporto a Città Alta: percorso regolare fino a via per Orio quindi via Gasparini, via Rosa, via Piatti, via Borgo Palazzo, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via Papa Giovanni e percorso regolare;

- 1Express da Aeroporto a Stazione: percorso regolare fino a Don Bosco quindi via Gavazzeni, via Piatti, via Borgo Palazzo, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via Papa Giovanni, stazione;

- da Città Alta a Stazione Fs, Torre de’ Roveri, Grassobbio e Aeroporto: percorso regolare

- corse per e da Stazione FS: percorso regolare.

Linea 5

- da Campagnola a Dalmine e Osio Sopra: percorso regolare fino a via Don Bosco quindi via Gavazzeni, via Piatti, via Borgo Palazzo, via A. Maj, viale Papa Giovanni XXIII e percorso regolare;

- da Alzano, Villa e Gavarno a Campagnola: percorso regolare;

- da Osio Sopra e Dalmine per Alzano, Villa e Gavarno: percorso regolare.

Linea 6

- da Azzano e Stezzano a S. Colombano: percorso regolare fino a via Carnovali quindi via Autostrada, via S. Giorgio, via Bschenis, via S. Bernardino, via Zambonate, via Tiraboschi e percorso regolare;

- da S. Colombano ad Azzano e Stezzano: percorso regolare.

Dalle 13.30 alle 18.30 (o fine manifestazione)

Linea 1

- Linea 1Express da Aeroporto a Stazione: percorso regolare fino a via Don Bosco quindi via Gavazzeni, via Piatti, via Borgo Palazzo, via A. Maj, via Foro Boario, e ripartiranno per l’Aeroporto percorrendo via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Gavazzeni, via Don Bosco, via Zanica e riprenderanno il regolare percorso;

- da Grassobbio-Torre de’ Roveri-Aeroporto (via per Orio, via Gasparini) a Città Alta percorso regolare fino a via Rosa quindi via Piatti, via Borgo Palazzo, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via Verdi, via Petrarca;

- da Città Alta a Grassobbio e Torre de’ Roveri: percorso regolare fino a viale Vittorio Emanuele quindi via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rosa e percorso regolare;

- servizio diretto Aeroporto: da viale Vitt. Emanuele a via Don Bosco: via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Gavazzeni, via Europa, Circonvallazione, via Don Bosco e percorso regolare;

- corse per e da Stazione FS: effettueranno capolinea provvisorio alla Rotonda dei Mille e partiranno per Colle Aperto.

Linea C

- da Cimitero a Porta Nuova e Ospedale (linea C2): percorso regolare fino a via Suardi, quindi via Muraine, via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Moroni e percorso regolare;

- da Ospedale a Porta Nuova e Cimitero (linea C2): percorso regolare fino a via Moroni quindi via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Tasca, via Petrarca, via Verdi, viale Muraine via Suardi e percorso regolare;

- da Don Orione a Ospedale e ritorno (linea C1): regolare.

Linea 5

- da Osio Sopra e Dalmine per Alzano, Villa e Gavarno: percorso regolare fino a via dei Caniana quindi Largo Tironi, via S.Bernardino, via Previtali, via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Suardi e percorso regolare;

- da Campagnola a Dalmine e Osio Sopra: percorso regolare fino a via Don Bosco quindi via Carnovali, via Autostrada, via S. Giorgio, via Baschenis, via Previtali, dove effettueranno capolinea provvisorio. Dal capolinea provvisorio di via Previtali percorreranno: via Moroni, via Carducci, via dei Caniana e percorso regolare;

- da Alzano, Villa e Gavarno a Campagnola: percorso regolare fino a via Suardi quindi via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rosa, via Isabello, via Gasparini, via Campagnola.

Linea 6

- da Azzano e Stezzano a S.Colombano: percorso regolare fino a via Carnovali quindi via Gavazzeni, via Piatti, via Borgo Palazzo, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi e percorso regolare;

- da S. Colombano ad Azzano e Stezzano: percorso regolare fino a via Camozzi quindi via Stoppani, via Casalino, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Gavazzeni, via Carnovali e percorso regolare.

Linea 8

- da Seriate a Ponte S. Pietro e Mozzo: percorso regolare fino a via A. Maj, quindi via Foro Boario, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Broseta e percorso regolare;

- da Ponte S. Pietro e Mozzo a Seriate: percorso regolare fino a via Broseta quindi via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via A. Maj, via Foro Boario, via Bono e percorso regolare.

Linea 9

- corse limitate Stazione Autolinee: effettueranno capolinea provvisorio in via Camozzi alla fermata Banca Intesa S.Paolo quindi percorreranno: via Gallicciolli, via Taramelli, via Camozzi e percorso regolare.

Fermate provvisorie

Sulle deviazioni di percorso vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per altre linee, oltre alle seguenti nuove fermate: