Ordinazioni sacerdotali in Duomo a Bergamo, segui qui la diretta ora

Un appuntamento importante per la Chiesa bergamasca e per tutta la comunità diocesana. Sabato 30 maggio alle 17, dalla Cattedrale di Sant’Alessandro in Bergamo , il vescovo Francesco Beschi presiede la celebrazione di ordinazione sacerdotale di don Federico Rossi , originario di Pradalunga, e don Andrea Formenti , di Treviolo.

Con il loro «sì» alla chiamata del Signore, don Federico e don Andrea compiono un passo decisivo nel loro cammino vocazionale, scegliendo di dedicare la propria vita al servizio di Dio e delle comunità cristiane. Un momento di festa e di speranza per l’intera Diocesi di Bergamo, che accoglie due nuovi sacerdoti chiamati a vivere il loro ministero come pastori vicini alla gente, testimoni del Vangelo e segno della presenza di Cristo nella vita quotidiana.