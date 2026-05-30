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Cronaca / Bergamo Città Sabato 30 Maggio 2026
in aggiornamento

Ordinazioni sacerdotali in Duomo a Bergamo, segui qui la diretta ora

LA DIRETTA VIDEO. Don Federico Rossi di Pradalunga e don Andrea Formenti di Treviolo ordinati durante il rito che si celebra in Cattedrale in Città Alta. Qui la diretta di Bergamo Tv.

Lettura meno di un minuto.
Ordinazioni sacerdotali in Duomo a Bergamo, segui qui la diretta ora
Sabato 30 maggio in Cattedrale a Bergamo il rito delle ordinazioni sacerdotali
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Un appuntamento importante per la Chiesa bergamasca e per tutta la comunità diocesana. Sabato 30 maggio alle 17, dalla Cattedrale di Sant’Alessandro in Bergamo, il vescovo Francesco Beschi presiede la celebrazione di ordinazione sacerdotale di don Federico Rossi, originario di Pradalunga, e don Andrea Formenti, di Treviolo.

La celebrazione in diretta su Bergamo Tv (canale 15) e qui in streaming.

Con il loro «sì» alla chiamata del Signore, don Federico e don Andrea compiono un passo decisivo nel loro cammino vocazionale, scegliendo di dedicare la propria vita al servizio di Dio e delle comunità cristiane. Un momento di festa e di speranza per l’intera Diocesi di Bergamo, che accoglie due nuovi sacerdoti chiamati a vivere il loro ministero come pastori vicini alla gente, testimoni del Vangelo e segno della presenza di Cristo nella vita quotidiana.

Le ordinazioni sacerdotali in Duomo a Bergamo

Yuri Colleoni

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