Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 14 Ottobre 2025

Parco Sant’Agostino chiuso per lavori: verrà anche spostato il campo da basket

IL CANTIERE. Chiusura fino a gennaio 2026 per completare i lavori di messa in sicurezza e rinnovamento del parco.

Il cancello chiuso del Parco di Sant’Agostino
Il cancello chiuso del Parco di Sant’Agostino

Bergamo

Da martedì 14 ottobre, è chiusa al pubblico anche la porzione del Parco Sant’Agostino denominata Baluardo Sant’Agostino. La chiusura resterà in vigore fino al 19 gennaio 2026, per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza già avviati nel Baluardo del Pallone. Al termine del cantiere, il parco sarà completamente rinnovato, più bello, sicuro e funzionale per cittadini e visitatori.

Lavori rallentati dall’alluvione del 2024

Dopo l’apertura della nuova area giochi la scorsa primavera, i lavori hanno subito un ritardo a causa della revisione del progetto, necessaria per i danni provocati dall’alluvione del 2024.

Nel Baluardo del Pallone sono in corso la realizzazione di una vasca di laminazione, trincee drenanti e un sistema di raccolta delle acque piovane per proteggere le mura di cinta e migliorare la gestione delle acque meteoriche.

Il cantiere di Sant’Agostino
Il cantiere di Sant’Agostino

Riqualificazione completa dell’area verde

Il progetto di riqualificazione idrogeologica interessa in particolare il Baluardo del Pallone, ma l’intervento riguarda l’intero Parco Sant’Agostino, area di grande valore storico e paesaggistico, a nord dell’ex complesso monastico oggi sede universitaria.

Tra le opere previste:

- nuovi percorsi pedonali in calcestruzzo drenante per favorire il deflusso delle acque;
- installazione di arredi urbani e punti luce lungo i vialetti;
- riqualificazione dei sottoservizi e miglioramento degli impianti;
- piantumazione di nuove alberature e arbusti per arricchire il verde esistente.

Chiusura totale per accelerare il cantiere

Per recuperare i ritardi e velocizzare le opere, il Servizio Verde Pubblico e l’impresa Assolari hanno deciso di chiudere completamente il parco per tre mesi, così da lavorare contemporaneamente su entrambi i baluardi e ridurre i tempi di consegna.

«Abbiamo tenuto aperto finora il Baluardo di Sant’Agostino per consentire ai bambini di utilizzare la nuova area giochi. Ora che il cantiere procede a pieno ritmo, è opportuno consentire all’impresa di lavorare su entrambi i fronti per accelerare la conclusione dei lavori», spiega Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo.

Interventi aggiuntivi e nuove funzioni per l’estate

Nel corso dei lavori si interverrà anche sul muro crollato durante l’alluvione del settembre scorso, una volta ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza. Prevista inoltre la ricollocazione delle attività estive (ristori e palchi) oggi presenti sull’area del campo da basket: saranno spostate nel baluardo del parco, così da rendere utilizzabile il campo anche in estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
Risorse naturali
inquinamento
Politica
Enti locali
Sport
Basket
Oriana Ruzzini