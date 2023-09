Patronato, porte aperte alla comunità: «Don Bepo, padre di tanti orfani»

Torna dal 22 al 24 settembre in via Gavazzeni a Bergamo l’attesissimo appuntamento con il «Patronato in Festa», un’iniziativa che ogni anno apre le porte del Patronato San Vincenzo ad allievi, ex allievi e a tutta la comunità bergamasca. I festeggiamenti si apriranno venerdì 22 settembre alle 18 con l’inaugurazione del nuovo laboratorio di assemblaggio della Cooperativa Il Mosaico e proseguiranno subito dopo con l’intervento di Andrea Torre, direttore dal 2003 del Centro Studi Migrazioni nel Mediterraneo e condirettore di «Mondi Migranti», rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali.

Gli eventi

Causa di beatificazione di don Bepo

Per l’occasione, don Arturo Bellini informerà i presenti sulla situazione dei preliminari della causa di beatificazione di don Bepo Vavassori e presenterà una relazione sul tema «Paternità di don Bepo Vavassori». «Questo dipinto, restaurato con grande cura da Andrea Di Scipio, è stato definito anche “Epifania Laica” – spiega don Bellini – e raffigura simbolicamente il Patronato. Il punto focale del dipinto è la figura di San Giuseppe che tiene sulle ginocchia il bambino, accanto a lui Maria, un gruppo di angeli e tanti giovani, uno dei quali con una colomba in mano. L’opera ci restituisce quindi un senso di paternità adottiva che si lega fortemente alla figura di Don Bepo, che è stato davvero un padre adottivo per tanti orfani, bambini e giovani operai che hanno trovato in lui una figura di riferimento».

Messa e bancarelle

Domenica 24 settembre alle 11 ci sarà poi la concelebrazione eucaristica nella Chiesa della Casa centrale presieduta da don Davide Rota. Un momento di preghiera e di riflessione che verrà impreziosito dalla presenza di numerose rappresentanze di ex allievi di tutte le sedi del Patronato. Alle 12.30 ci sarà poi il grande pranzo finale su prenotazione. Venerdì e sabato sera, dalle 19, sarà attivo un punto ristoro con piatti della tradizione, griglieria e pizzeria. Sabato e domenica la festa sarà arricchita anche dagli stand e dalle bancarelle di tutte le attività del Patronato. «Questa iniziativa – sottolinea Andrea Giudici, responsabile della Cooperativa Patronato San Vincenzo – è nata come una grande festa per gli ex allievi, per offrire loro un nuovo momento di incontro e di condivisione all’interno del Patronato. Da quattro anni abbiamo deciso di aprire le porte di questo appuntamento e presentare le nostre attività a tutta la comunità bergamasca: un’occasione particolare che vi invitiamo a vivere insieme a noi». Per informazioni sul programma e per le prenotazioni per il pranzo di domenica 24 settembre è possibile contattare telefonicamente gli organizzatori allo 035/4598130 o via e-mail a [email protected].