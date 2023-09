Piramide, Sgarbi insiste e Gori replica: «Manco l’ha vista»

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, torna sulla polemica della «piramide verde» in Piazza Vecchia. Sgarbi si dice «in totale disaccordo con il sindaco di Bergamo, che non è il padrone della città, la cui condizione di Capitale della Cultura e la sua tutela monumentale sono determinazioni e responsabilità del Ministero della cultura». Sgarbi «dà fin da ora sostegno e indicazione alla Soprintendenza perché il prossimo anno non si astenga su proposte arbitrarie, benché temporanee, creando ambigue interpretazioni di silenzio/assenso, ma manifesti il proprio diniego a installazioni velleitarie e ideologiche come quella di Rein Cano. Bergamo alta, tutelata dall’Unesco, oltre che dal Ministero,non è un laboratorio di sperimentazioni sulla pelle dei monumenti e contro una fontana storica. Con quella piramide la città appare non alta, ma “altra”. E questo non serve a Bergamo».