Primavera che sa di inverno: nevica in Bergamasca, temperature giù - Foto e video

C’è poco da fare, quando l’aria artica decide di scendere dai quadranti settentrionali verso le nostre latitudini, non lascia davvero spazio a interpretazioni: le temperature diminuiscono sensibilmente in tutta la colonna atmosferica, rispedendo di colpo la stagione primaverile in un limbo prettamente invernale. Lo dimostra lo zero termico, attestato oggi (lunedì 22 aprile) tra i mille e i milleduecento metri di quota; le precipitazioni, pertanto, non potevano essere che nevose a partire proprio da queste quote e localmente anche sotto.