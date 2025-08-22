Sant’Alessandro, la sagra in parrocchia. Street food e bancarelle sul Sentierone

Gli appuntamenti religiosi

Nel cortile della basilica di via Sant’Alessandro 35, continua la tradizionale sagra parrocchiale , unica nel cuore della città. Fino al 31 agosto, ogni sera dalle 19 alle 22, si potrà cenare con piatti della tradizione bergamasca o gustare una pizza in compagnia. Martedì 26 e domenica 31 agosto la festa si estenderà anche al pranzo. «La sagra è un piccolo miracolo che si rinnova ogni anno grazie all’impegno dei parrocchiani e dei giovani dell’oratorio», racconta don Gianni Carzaniga, parroco da 18 anni e da poco canonico del Capitolo Cattedrale. Oltre alla tavola, spazio anche alla cultura: il professor Giovanni Dal Covolo guiderà tre visite alla basilica e alle sagrestie (sabato 23, giovedì 28 e domenica 31), mentre sabato 30 agosto alle 21 la basilica ospiterà l’elevazione musicale “Et quasi tus redolens in diebus aestatis”, con i maestri Fabio Nava e Simone Quaroni all’organo Serassi del XVIII secolo.

Parallelamente, il Sentierone si anima con bancarelle, street food e spettacoli dal vivo. Da sabato 23 fino a martedì 26 agosto, una trentina di espositori – tra cui un artigiano del sughero dalla Sardegna – proporranno prodotti e specialità gastronomiche, con stand aperti da mattina a sera. L’associazione Comap, che riunisce gli ambulanti delle aree pubbliche, ha curato l’allestimento con attenzione alla convivialità e alla valorizzazione del territorio. «Le bancarelle legate al patrono sono molto attese e rappresentano un momento importante per la città», sottolinea Federica Nello, presidente di Comap Bergamo. Il programma prevede anche momenti di spettacolo: sabato e lunedì sera dj set itinerante con il gruppo «Point Break», mentre domenica 24 agosto alle 21 i Lux Arcana, artisti toscani, porteranno in scena “Of light and fire”, uno show di danza aerea, fuoco e luci che promette di incantare il pubblico.Religiosa e popolare, spirituale e festosa, la festa di Sant’Alessandro è lo specchio di una città che sa ritrovarsi attorno alle sue radici, celebrando insieme fede, bellezza e comunità.