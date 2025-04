Scivola su una lastra di ghiaccio al Cimon della Bagozza: ferita escursionista di 33 anni

Era impegnata con due amici in un’escursione sul Cimon della Bagozza tra Val di Scalve e Val Camonica quando è scivolata su una lastra di ghiaccio per una cinquantina di metri nel canale del Lupo. Una giovane escursionista di 33 anni è stata ricoverata per le ferite riportate nella caduta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e non sarebbe in gravi condizioni.

L’intervento dei soccorritori è scattato poco dopo le 11 di sabato 5 aprile: la centrale operativa ha inviato sul posto l’elicottero dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) decollato da Bergamo in codice rosso, il più grave. La donna è stata poi ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione pare che la 33enne fosse impegnata in un’escursione con due amici muniti di tutta l’attrezzatura necessaria alla camminata in quota. La donna sarebbe scivolata all’indietro per una cinquantina di metri su una lastra di ghiaccio e bloccata dall’amico che chiudeva il gruppo. Proprio i compagni di escursione hanno poi lanciato l’allarme.