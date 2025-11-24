Serata con la neve: torna a fioccare in Valle. A Carona si scia per strada - Il video

Dopo il sole del weekend eravamo preparati a un cambio - l’ennesimo - di rotta: una nuova parentesi di tempo instabile ha colpito la Bergamasca con una massa d’aria artica che ha portato ancora la neve. Da lunedì mattina il nostro territorio è stato colpito dall’ennesima saccatura colma di aria fredda in quota in discesa da Nord Ovest con aria fredda che sopra i mille metri ha trasformato l’acqua della pianura in neve. Dalla Val Seriana alla Val Brembana dove a Carona c’è chi scia per strada come nel video di Fb della Rossi Sport Carona.

Quello che è certo che tutta la Bergamasca è finita sotto lo zero. È un freddo pungente, che si vede poco a novembre, quello che ha investito la provincia. È la prima volta in questa stagione autunnale, ma pur trattandosi di un’irruzione fredda insolita per la fine di novembre, non si tratta di valori eccezionali visto che in passato, nello stesso periodo, nelle zone di pianura il termometro era sceso fino a -5.

