Settembre inizia col maltempo: nuovi temporali dopo una domenica dal cielo terso - Video

L’arrivo dell’ex uragano Fernand sul nord Atlantico ha costretto la depressione anglosassone a riorganizzarsi più a ovest. Ciò ha comportato la propagazione di un’onda anticiclonica dal comparto iberico all’Italia dove il tempo è migliorato: la giornata di domenica ne è stata la dimostrazione e questa foto della diga del Barbellino mostra la bella giornata vissuta dai bergamaschi dopo tanto maltempo.