Si ribalta con l’auto in via Palazzolo, paura per un anziano

Un’auto condotta da un uomo di 87 anni si è ribaltata verso le 19,30 di martedì sera, 28 novembre, in via Palazzolo a Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto arrivava da via Baschenis e procedeva in direzione del centro quando, per cause in fase di accertamento, avrebbe urtato un’auto in sosta, rovesciandosi sul lato sinistro. Nel ribaltamento la macchina avrebbe leggermente urtato anche un’altra auto di passaggio. Scattato l’allarme, è intervenuta un’ambulanza del 118 con i vigili del fuoco e la polizia locale. A parte lo spavento, nessuna conseguenza, fortunatamente, per il conducente.