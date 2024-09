Soccorso alpino, doppio intervento in Val Brembana nella mattinata del 7 settembre

Doppio intervento in Val Brembana per il soccorso alpino, nella mattinata di sabato 7 settembre. Il primo sopra Mezzoldo, nella zona della centrale idroelettrica di Ponte dell’Acqua, per soccorrere un uomo caduto in un tratto di bosco piuttosto ripido: sul posto otto tecnici del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e l’elisoccorso decollato da Bergamo, che ha trasportato l’uomo alla Poliambulanza di Brescia.