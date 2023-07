Spaccate anche al «Bombonera»: «30 in pochi mesi»

Nel cuore del Villaggio degli Sposi c’è un punto di convivialità, sport e cultura. Eppure, nonostante la sua anima sociale, il locale Bombonera Social Pub nel centro sportivo don Bepo Vavassori non è immune dal fenomeno che da un po’ di tempo investe il quartiere, le «spaccate» dei vetri delle auto in sosta. «In questi mesi siamo stati vittime di una trentina di atti vandalici ai nostri spazi e mezzi, episodi spiacevoli che hanno riguardato anche avventori, fornitori e residenti - spiega il responsabile della Bombonera, Francesco Tassielli -. Qualche giorno fa hanno spaccato il vetro del nostro furgone all’interno del campo sportivo chiuso: hanno scavalcato e l’hanno danneggiato senza rubare nulla come la maggior parte delle volte. Anche ad alcuni nostri dipendenti è capitato di trovare i vetri dell’auto rotti.

È successo pure alla nostra commercialista, che a ottobre ha subito il furto del pc. Una volta, verso le 16, un fornitore è entrato a consegnarci la merce e quando è uscito ha trovato il vetro del furgone in frantumi». Dalla Bombonera hanno poi spiegato: «Non sappiamo il perché di questi attacchi, anche perché siamo figli del quartiere e portiamo entusiasmo, professionalità e amore per il territorio. Le forze dell’ordine hanno i filmati delle telecamere del centro sportivo, quindi confidiamo possano porre fine a questi atti. Ringraziamo il quartiere delle tante dimostrazioni di vicinanza arrivateci quest’estate e ribadiamo: non sarà certo un vetro rotto a fermarci. È il nostro quartiere, vogliamo farlo brillare, e qui rimarremo».

La posizione del Comune