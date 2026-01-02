Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Spaventato e disorientato, pastore tedesco di un anno salvato dalla stradale in A4

L’INTERVENTO. È già il secondo intervento di questo tipo in poche ore. Il 1° dell’anno è successo nei dintorni del casello di Bergamo.

Il pastore tedesco di un anno Kora, smarrito in A4 salvato dall’intervento degli agenti della polizia stradale di Seriate, Alessandro e Naomi
Bergamo

Un pastore tedesco di un anno, smarrito e evidentemente impaurito, è stato salvato dalla polizia stradale di Bergamo nella mattina dell’ultimo dell’anno. L’animale si trovava in autostrada A4, in prossimità del casello di Bergamo, dove era stato segnalato da più automobilisti in transito.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Bergamo – Sottosezione di Seriate, che hanno raggiunto il cane riuscendo a metterlo in sicurezza e a sottrarlo al rischio di essere investito e di creare danno agli automobilisti.

Il salvataggio al casello di Bergamo

Il cane, un Pastore Tedesco di nome Kora, appariva visibilmente spaventato e disorientato. Sono stati gli agenti Alessandro e Naomi a intervenire direttamente: con pazienza e professionalità sono riusciti a conquistare la fiducia del cane, evitando che si muovesse tra le corsie dell’autostrada e venisse investito. Una volta fermato e recuperato, il cane è stato portato in una condizione di sicurezza.

Microchip e proprietario rintracciato

Determinante, come spesso accade in questi casi, è stata la lettura del microchip, che ha permesso di risalire rapidamente al proprietario. Kora è stata quindi restituita al suo padrone, in un momento di grande emozione e commozione

Animali vaganti in A4, l’allarme della polizia stradale

Quello al casello di Bergamo è il secondo intervento in due giorni effettuato dalla polizia stradale di Bergamo per animali vaganti in autostrada. Una situazione che tende ad aumentare in modo significativo durante le festività di fine anno. In questo periodo si verificano spesso fughe improvvise di cani e altri animali domestici, spaventati dai botti e dai fuochi d’artificio.

Botti di fine anno: perché i cani scappano e come proteggerli

Botti e petardi rappresentano una delle principali cause di stress e panico negli animali domestici: molti cani, terrorizzati dal rumore, possono tentare la fuga da giardini e cortili, perdendosi o finendo in situazioni pericolose. In alcuni casi, purtroppo, l’esito può essere anche tragico. La raccomandazione è di prestare massima attenzione e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare allontanamenti improvvisi.

Cosa fare per evitare la fuga del cane durante i botti

- tenere i cani in casa durante i momenti più rumorosi
- verificare la sicurezza di cancelli e recinzioni
- evitare di lasciarli soli in giardino
- usare pettorina e guinzaglio anche per brevi uscite
- controllare che il microchip sia registrato e aggiornato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Salvataggio
polizia stradale di Bergamo