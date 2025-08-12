Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 12 Agosto 2025

Stadio di Bergamo, via le insegne Gewiss. E si avvicina New Balance

LA NOVITÀ. Dopo sei anni l’azienda di Cenate Sottonon darà il nome all’impianto. Al suo posto è in pole «Nb».

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

Allo stadio sono state rimosse le insegne con il vecchio nome
Allo stadio sono state rimosse le insegne con il vecchio nome
(Foto di Bedolis)

Dal 2019 hanno fatto da sfondo ai selfie dei tifosi e da cornice alle imprese dei nerazzurri. Ma da lunedì 11 agosto, dopo sei anni, le insegne luminose con la scritta «Gewiss Stadium» hanno salutato le pareti all’esterno delle due curve, lasciandole temporaneamente spoglie.

New Balance sempre più vicina

Un passaggio annunciato, visto che lo scorso 30 giugno, come noto, è scaduto il contratto di «naming rights». Gewiss, azienda bergamasca (di Cenate Sotto) leader nel settore elettrotecnico, resta al fianco dell’Atalanta come back sponsor sul retro delle maglie di gara, ma senza più dare il nome allo stadio, tanto che sulla segnaletica di servizio dei vari settori è stata nascosta l’ormai vecchia denominazione. E ieri sono state appunto tolte le due insegne, attirando la curiosità dei passanti. Per lo stadio di Bergamo, di proprietà dell’Atalanta, si sta infatti aprendo un nuovo capitolo. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma è sempre più vicina l’intitolazione a New Balance, colosso statunitense di abbigliamento sportivo che si è recentemente legata alla società nerazzurra sponsor tecnico. L’Atalanta avrebbe presentato in Comune tutta la documentazione necessaria per il cambio di denominazione dell’impianto di viale Giulio Cesare, inaugurato nel 1928. Un passaggio formale affinché l’arena nerazzurra porti il nome di New Balance, prestigiosa società di base a Boston(la stessa città di Stephen Pagliuca, co-chairman atalantino) e che ha già dato il nome ad alcuni impianti sportivi negli States. L’ufficialità è attesa a breve. E poi arriveranno anche le insegne luminose con la nuova denominazione. Nel frattempo per le comunicazioni ufficiali l’Atalanta sta utilizzando per l’ormai ex «Gewiss Stadium» la dicitura «stadio di Bergamo».

Bergamo
Cenate Sotto
sport
Calcio
Economia, affari e finanza
Stephen Pagliuca
Gewiss
Atalanta