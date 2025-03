Successo per il Carnevale a Bergamo - Foto e video di una festa caraibica

Il tema conduttore era un viaggio onirico verso un’isola caraibica, dove il freddo invernale veniva scacciato via dal sole e dall’energia contagiosa dell’allegria. Fiumi di stelle filanti, piogge di coriandoli e un tripudio di maschere, musica e danze hanno entusiasmato decine di famiglie. Più che una semplice festa, si è trattato di una vera avventura artistica.

Ogni angolo è stato vivacizzato da artisti, acrobati e maschere colorate, vestiti in modo originale con pinne, occhiali da sole e costumi da bagno, portando nel cuore della città l’atmosfera giocosa delle spiagge esotiche. Piazza Dante si è trasformata in una spiaggia festosa, con il «Donizetti Studio reinventato come un chiringuito, ribattezzato «Gaetano», dove i bambini hanno dato libero sfogo alla creatività creando maschere e burattini ispirati dalle storie fantastiche del Teatro Caverna. Largo Gavazzeni ha invece assunto le sembianze di un mare («Lirico»), attraversato da un flusso continuo di musica tropicale, musicisti itineranti, trampolieri e spettacoli coinvolgenti.