Sui social foto e video «jihadisti»: perquisito un 24enne domiciliato in Bergamasca

Ha pubblicato su Facebook, in un profilo con circa 5.000 followers, numerosi reel di propaganda jihadista, con canti e video che richiamano, tra l’altro, gesta di mujaheddin dello stato islamico, e autori di azioni suicide: per esempio, il 9 dicembre 2023, ha postato una foto con una tastiera di un pc, un’effige dello stato islamico, sovrapposta a un Corano. A corredo, in arabo, c’erano frasi di critica al mondo e allo stile di vita occidentale, corrotti e ipocriti, contrapposti a quelli islamici, oppure canti islamici ritenuti dagli investigatori di carattere jihadista. A settembre 2022 pubblicò un testamento in arabo, dove diceva di pregare Allah «di perdonarmi e di rendermi uno di coloro che entrino nel paradiso».