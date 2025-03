SuperG, vince Brignone. Terza Goggia: «Periodo difficile, ma ancora tante gare»

Vince ancora Federica Brigone: ottavo successo stagionale in coppa del mondo, arrivato nel superG di Kvitfjell, in Norvegia. E sorride anche Sofia Goggia, che dopo una serie di gare sfortunate si piazza sul terzo gradino del podio, dietro alla svizzera Lara Gut-Behrami.

Podio 60 per Sofia Goggia

«Ho avuto delle pessime sensazioni, scendendo. C’era un fondo gessoso, aggressivo e mi sembrava che gli sci non mi tenessero e vedermi seconda a 9 centesimi ero molto sorpresa perchè non ho avuto sensazioni incoraggianti. Ho fatto un week-end molto solido, molto buono. Mi dico che se ogni giorno avessi fatto 4 centesimi in meno, sarebbe stato ottimo, eccellente. E’ un periodo un po’ così, in cui ci sono sciisticamente ma non riesco ad avere un acuto; mi auguro che nelle prossime gare si possa invertire il paradigma. Restano tante gare, ancora diverse possibilità per fare bene: avanti così».