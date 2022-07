Treno per Orio, colpo d’acceleratore: riparte l’iter per il progetto definitivo

Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rfi e commissaria straordinaria del treno per Orio, ha (ri)dato «avvio all’iter autorizzativo del progetto definitivo del collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio modificato per recepire le integrazioni richieste dal Mite (il ministero della Transizione ecologica, fu Ambiente - ndr) e dal ministero della Cultura». Lo si legge nella comunicazione inviata lo scorso 19 luglio da Rfi agli enti coinvolti: ministeri vari, Regione, Provincia, Comune di Bergamo e Orio al Serio, tra gli altri. Cosa succede ora? Come si evince dall’ordinanza numero 6 della stessa commissaria, «per il rilascio dei pareri/determinazioni sul progetto definitivo, fermo restando le prerogative dei ministeri della Transizione ecologica e della Cultura, si assegna il termine di 60 giorni» dalla ricezione del progetto. In sostanza entro metà settembre, giorno più giorno meno: l’ordinanza è stata firmata il 15 luglio.