Trova in vendita online l’orologio che gli avevano rubato: scatta la trappola con i carabinieri

L’orologio messo in vendita online

A quel punto ha fatto finta di essere un acquirente e si è accordato con l’inserzionista ignoto per l’acquisto, pattuendo il pagamento di 250 euro e fissando l’appuntamento per la definizione della compravendita nei pressi della stazione ferroviaria di Bergamo, il pomeriggio dell’8 novembre. Il ragazzo ha quindi informato i militari di dell’Arma di Urgnano. I Carabinieri della Sezione Operativa di Treviglio, in abiti civili, e i militari in uniforme della stazione carabinieri di Urgnano si sono quindi appostati nei pressi della stazione ferroviaria e, all’arrivo dell’inserzionista, sono intervenuti bloccandolo insieme al complice.