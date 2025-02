Una «stanza tutta per sè» per le vittime di violenza

Un luogo accogliente e protetto dove sentirsi al sicuro nel raccontare il proprio vissuto doloroso. Il progetto «Una stanza tutta per sé» nasce per offrire alle vittime di violenza un ambiente in cui trovare il clima migliore possibile per affrontare un momento difficile: quello della testimonianza di un maltrattamento. Il comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo ha voluto dare un segno tangibile nella vicinanza a chi ha subito una violenza inaugurando questa mattina, sabato 8 febbraio, la nuova aula per le audizioni protette in collaborazione con l’associazione Soroptimist International. Una saletta interna al Comando di via delle Valli, riservata e arredata in maniera confortevole, in cui il personale della caserma appositamente formato si occuperà di ascoltare donne e bambini che hanno subito o assistito a un’aggressione fisica, psicologica, economica ma anche in rete.