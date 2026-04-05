Val Brembana, a Pasqua pienone nelle stazioni sciistiche. E lunghe code sulla statale

Una Pasqua a due facce in Val Brembana. Se da un lato l’affluenza turistica ha regalato numeri da record ai rifugi e alle stazioni sciistiche, dall’altro la fragilità del territorio ha presentato il conto proprio nel momento di massimo afflusso, mettendo a dura prova la pazienza di residenti e villeggianti.

Code sulla statale

Il weekend festivo si è aperto con la paura: all’alba di sabato 4 aprile, un distacco di massi ha interessato la parete rocciosa all’altezza dei ponti di Sedrina. Lo smottamento ha colpito la carreggiata in direzione Bergamo della statale 470, imponendo la chiusura totale del tratto per circa cinque ore. La strada è riaperta in tarda mattinata, ma rimane limitato lo svincolo per scendere a Brembilla e a Sedrina dalla Valle. Il traffico ne ha risentito anche la domenica di Pasqua con code all’interno dei centri cittadini, oltre che sulla statale. Superata la colonna, la Valle ha mostrato il suo volto migliore.

Pasqua di gran traffico in Val Brembana

Boom nei comprensori