Via Martinella, la sperimentazione funziona: avanti con il verde continuo

Il test del «verde continuo» al semaforo della Martinella ha funzionato. La nuova viabilità sperimentata a maggio sarà riproposta in maniera definitiva prima della fine dell’estate, in attesa che l’anno prossimo s’intervenga con l’allargamento della strada provinciale della Valle Seriana – dall’incrocio fino allo svincolo con Torre Boldone – e la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che attraverserà la Sp 35 in corrispondenza del semaforo.