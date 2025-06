Via San Bernardino, erbacee perenni per contrastare l’isola di calore

I vasi ornamentali (1.20 cm altezza e 130 cm larghezza), già di proprietà comunale , sono stati collocati in fila per creare un piccolo viale verde, mantenendo la piena accessibilità dei percorsi pedonali e il rispetto delle distanze di sicurezza da semafori e attraversamenti.

A partire dal prossimo autunno, i vasi saranno arricchiti con arbusti fioriti e piccoli alberi, contribuendo a creare una nuova connessione ecologica per gli insetti impollinatori e incrementando la biodiversità urbana.«L’incrocio tra via San Bernardino e via Berizzi è un’area molto percorsa da pedoni. Vogliamo implementare il patrimonio arboreo, vegetale e floreale, riducendo l’effetto isola di calore – afferma l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini -. I vasi ornamentali, già di proprietà del Comune, ora contengono erbacee perenni. Nel prossimo autunno potranno essere arricchiti con altre specie per regalare colore e ombreggiature a chi percorre la via San Bernardino».