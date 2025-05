Voglia di mare? Assegnate le Bandiere Verdi per l’estate 2025 - Il grafico

A selezionarle sono stati 3.075 pediatri italiani e stranieri, che hanno individuato le località più adatte per le vacanze in famiglia: 150 in Italia e 8 all’estero. Ma cosa distingue una spiaggia adatta ai più piccoli da tutte le altre? Ecco i criteri che i pediatri hanno analizzato per giungere all’aggiornamento dell’elenco delle «Bandiere Verdi». Le località scelte dai pediatri devono offrire spiagge ampie, con spazio tra gli ombrelloni, mare pulito e basso per facilitare i giochi in acqua, servizi di assistenza, ristorazione e spazi per il divertimento. Fondamentali anche l’accessibilità e la sicurezza: tutto questo perché una vacanza possa diventare rilassante, divertente e sicura anche per i più piccoli, che comunque - è bene sottolinearlo - devono sempre rimanere sotto l’attenta sorveglianza di chi li accompagna.