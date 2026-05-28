Star sul Lago d’Iseo: le foto di Zoe Saldana e Matthew McConaughey

In due scatti «rubati» dall’ex sindaco di Monte Isola Fiorello Turla, ci sono le due star di Hollywood e premi Oscar Zoe Saldana e Matthew McConaughey che stanno girando sul Sebino il film di Netflix «Positano».

Lui è stato immortalato su un motoscafo Riva, lei mentre si riposa dal caldo e dalle fatiche del set seduta su un muretto delle straine dell’isola, tra richieste di autografi e di selfie.

Zoe Saldana in una pausa delle riprese del film di Netflix «Positano» che si sta girando a Monte Isola Matthew McConaughey su un motoscafo Riva in una pausa delle riprese del film di Netflix «Positano» che si sta girando a Monte Isola

I paesi interessati dalle riprese del film