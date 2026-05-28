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Cronaca Giovedì 28 Maggio 2026

Star sul Lago d’Iseo: le foto di Zoe Saldana e Matthew McConaughey

CINEMA. I due protagonisti del film di Netflix «Positano», paparazzati dall’ex sindaco di Montisola Fiorello Turla, in una pausa del set.

Lettura meno di un minuto.
Star sul Lago d’Iseo: le foto di Zoe Saldana e Matthew McConaughey
Zoe Saldana e Matthew McConaughey paparazzati dall’exxsindaco di Monte Isola Fiorello Turla durante una pausa dal set di Positano, il film di Netflix, girato sulle sponde del lago d’Iseo

Monte Isola

In due scatti «rubati» dall’ex sindaco di Monte Isola Fiorello Turla, ci sono le due star di Hollywood e premi Oscar Zoe Saldana e Matthew McConaughey che stanno girando sul Sebino il film di Netflix «Positano».

Lui è stato immortalato su un motoscafo Riva, lei mentre si riposa dal caldo e dalle fatiche del set seduta su un muretto delle straine dell’isola, tra richieste di autografi e di selfie.

Star sul Lago d’Iseo: le foto di Zoe Saldana e Matthew McConaughey
Zoe Saldana in una pausa delle riprese del film di Netflix «Positano» che si sta girando a Monte Isola
Star sul Lago d’Iseo: le foto di Zoe Saldana e Matthew McConaughey
Matthew McConaughey su un motoscafo Riva in una pausa delle riprese del film di Netflix «Positano» che si sta girando a Monte Isola

I paesi interessati dalle riprese del film

Le riprese del film internazionale «Positano», destinato a Netflix, fanno tappa sul lago d’Iseo con scene tra T avernola, Riva di Solto, Castro, Iseo e soprattutto Monte Isola. Non sono molti i particolari che sono trapelati dalla produzione, si sa che alcune sequenze d’azione dovrebbero prevedere un inseguimento tra auto e motoscafi Riva. A Monte Isola le comparse, in abiti eleganti, saranno impegnate in una scena ambientata in una storica villa.

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