Star sul Lago d’Iseo: le foto di Zoe Saldana e Matthew McConaughey
CINEMA. I due protagonisti del film di Netflix «Positano», paparazzati dall’ex sindaco di Montisola Fiorello Turla, in una pausa del set.Lettura meno di un minuto.
Monte Isola
In due scatti «rubati» dall’ex sindaco di Monte Isola Fiorello Turla, ci sono le due star di Hollywood e premi Oscar Zoe Saldana e Matthew McConaughey che stanno girando sul Sebino il film di Netflix «Positano».
Lui è stato immortalato su un motoscafo Riva, lei mentre si riposa dal caldo e dalle fatiche del set seduta su un muretto delle straine dell’isola, tra richieste di autografi e di selfie.
I paesi interessati dalle riprese del film
Le riprese del film internazionale «Positano», destinato a Netflix, fanno tappa sul lago d’Iseo con scene tra T avernola, Riva di Solto, Castro, Iseo e soprattutto Monte Isola. Non sono molti i particolari che sono trapelati dalla produzione, si sa che alcune sequenze d’azione dovrebbero prevedere un inseguimento tra auto e motoscafi Riva. A Monte Isola le comparse, in abiti eleganti, saranno impegnate in una scena ambientata in una storica villa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA