Netflix gira sul lago d’Iseo: Monte Isola set del film «Positano» - Foto
LA CURIOSITÀ. Le riprese del film internazionale «Positano», destinato a Netflix e con protagonisti Zoe Saldana e Matthew McConaughey, fanno tappa sul lago d’Iseo. Dopo il set a Tavernola e Cambianica, martedì 26 maggio la troupe si sposta tra Riva di Solto, Castro, Iseo e soprattutto Monte Isola, dove sono attese scene in una storica villa e nuove sequenze d’azione.Lettura 1 min.
Monte Isola
Riva di Solto, Castro, Iseo e soprattutto Monte Isola: il Sebino torna protagonista sul grande schermo. Martedì 26 maggio le troupe del film internazionale «Positano», produzione destinata a Netflix, sono al lavoro in diversi paesi del lago d’Iseo per nuove riprese che coinvolgono anche i premi Oscar Zoe Saldana e Matthew McConaughey.
Dopo la prima giornata di set, lunedì 25 maggio, quando il centro di Tavernola e la frazione di Cambianica si sono trasformati nello scenario di un rocambolesco inseguimento, martedì mattina decine di comparse si sono radunate all’oratorio tavernolese. Qui sono stati allestiti gli spazi per la sartoria, il trucco e le acconciature.
Vestite di tutto punto, le comparse sono poi partite in battello verso Siviano, a Monte Isola, dove — secondo le indiscrezioni — dovrebbe essere girata una scena ambientata durante una grande festa all’interno di una storica villa dell’isola. Sul lago, intanto, sono comparsi anche alcuni inconfondibili motoscafi dei Cantieri Riva di Sarnico.
Nei giorni precedenti all’avvio delle riprese sul Sebino, Zoe Saldana aveva pubblicato sui social alcuni video che la mostravano a bordo di un Riva, con la Costiera Amalfitana sullo sfondo. L’attrice e il collega Matthew McConaughey sono attesi proprio a Monte Isola per alcune scene del film.
Le riprese non si concentrano però solo sull’isola. Tra il centro storico di Iseo e la galleria della statale 469 a Riva di Solto sono previste altre scene d’azione con le controfigure dei due attori, già impegnate sul set nella giornata di lunedì. Secondo quanto trapela, anche qui proseguirebbe l’inseguimento tra un’Alfa Romeo Giulia grigio metallizzata e due Mercedes nere, già viste sfrecciare per le vie di Tavernola.
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