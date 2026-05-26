Netflix gira sul lago d’Iseo: Monte Isola set del film «Positano» - Foto

LA CURIOSITÀ. Le riprese del film internazionale «Positano», destinato a Netflix e con protagonisti Zoe Saldana e Matthew McConaughey, fanno tappa sul lago d’Iseo. Dopo il set a Tavernola e Cambianica, martedì 26 maggio la troupe si sposta tra Riva di Solto, Castro, Iseo e soprattutto Monte Isola, dove sono attese scene in una storica villa e nuove sequenze d’azione.

Lettura 1 min.