Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026

Arte a Bergamo: in Fiera oltre sei secoli di capolavori e nuove visioni

L’EVENTO. Dal 16 al 18 gennaio Baf e Ifa si svolgeranno in contemporanea su 16.000 metri quadrati tra padiglioni A e B, foyer e Galleria centrale in via Lunga.

La presentazione di Bergamo Arte Fiera dal 16 al 18 gennaio
La presentazione di Bergamo Arte Fiera dal 16 al 18 gennaio

Bergamo inaugura l’anno all’insegna della cultura con Bergamo Arte Fiera (Baf) e Italian Fine Art (Ifa), i due appuntamenti che confermano la Fiera di Bergamo come riferimento nazionale per le manifestazioni artistiche. Le rassegne, presentate giovedì 8 gennaio nella Sala Colleoni del polo espositivo di via Lunga, arrivano rispettivamente alla 21esima edizione (Baf, dedicata all’arte moderna e contemporanea) e alla nona edizione (Ifa, focalizzata su arte antica e alto antiquariato).

Dal 16 al 18 gennaio Baf e Ifa si svolgeranno in contemporanea su 16.000 metri quadrati tra padiglioni A e B, foyer e Galleria centrale, con un percorso che attraversa più di sei secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento al contemporaneo: dipinti, sculture, fotografia e design proposti da oltre 200 realtà espositive. Ifa proseguirà poi fino a domenica 25 gennaio, ampliando ulteriormente le occasioni di visita.

Ad aprire i lavori Davide Lenarduzzi, amministratore delegato di Promoberg, affiancato dagli interventi di Alessandra Gallone (in collegamento, consigliera delegata del Ministro dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica Anna Maria Bernini), Sergio Gandi (vicesindaco e assessore a Cultura e Commercio del Comune di Bergamo) e dagli approfondimenti del project manager Carlo Conte. Presenti anche Sergio Radici, Ettore Favini e gli studenti Claudia Scalise e Saimir Cuko, che hanno introdotto il progetto performativo «Il Negozio di Niente».

Lenarduzzi ha sottolineato come Baf e Ifa «consolidino un progetto culturale cresciuto in qualità e autorevolezza, capace di dialogare con il territorio anche grazie alla nuova collaborazione con il Politecnico delle Arti». Gallone evidenzia il valore del confronto tra «epoche e linguaggi e l’importanza di investire sulla formazione artistica». Gandi ribadisce la «centralità della cultura nello sviluppo di Bergamo e la forza della rete tra istituzioni, fiera e formazione». Conte parla di un «unico grande racconto» dell’arte e ricorda, per Ifa, la presenza della commissione di esperti indicata da Fima per la procedura di vetting, garanzia di autenticità delle opere.

Eventi, installazioni e mostre

Ricco il palinsesto di incontri nell’area talk in Galleria centrale: dal futuro dell’arte e digitale agli archivi d’artista, dall’intelligenza artificiale al restauro, fino a un focus sul Conservatorio Cherubini e al welfare culturale. Accoglieranno i visitatori le installazioni di Carlo Ramous, Walter Patscheider ed Elvino Motti, oltre alla mostra fotografica «Cosmic explosion series» di Mauro Ceresa e alle aree dedicate a Francesco Hayez e Giuseppe Milesi. Spazio anche al progetto sugli intarsi lignei, che racconta l’evoluzione dell’intarsio dal Novecento a oggi.

Collaborazione del Politecnico delle Arti

Per la prima volta Baf avvia una collaborazione con Politecnico delle Arti di Bergamo e Accademia Carrara, con performance artistiche e musicali curate da Marcella Vanzo. Cuore del programma è «Il Negozio di Niente», nello stand Numero 0.

Biglietti e orari

Biglietto unico: 15 euro intero, 8 euro ridotto, gratis under 12 e agevolazioni per invalidi e accompagnatori. Apertura: 14-19 nei feriali, 10-19 nei weekend. Info: www.bergamoartefiera.it; www.italianfineart.eu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Pittura
Scultura
Fotografia
design
Davide Lenarduzzi
Anna Maria Bernini
Alessandra Gallone
Sergio Gandi
Carlo Conte
Sergio Radici
Promoberg
Politecnico delle Arti di Bergamo
accademia carrara
Fima