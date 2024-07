«CercaBergamo», terzo dettaglio: un antico arco, dove si trova? Rispondi nel sondaggio

Continua la rubrica «CercaBergamo» dedicata ai luoghi storici di Bergamo. Questa settimana il dettaglio da indovinare appartiene ad antico arco in città. Pietre, tegole e cielo azzurro... dove si trova? Provate a indovinare rispondendo al sondaggio. Venerdì sveleremo il «giallo» e racconteremo la storia di questo luogo.

Edifici storici, piazze, monumenti e altri luoghi del cuore. Dall’8 luglio e per tutta l’estate ogni lunedì pubblicheremo sul nostro sito la foto di un dettaglio, per esempio una piccola parte di un affresco o di un elemento architettonico: i lettori dovranno aguzzare la vista e riconoscere dove si trova, rispondendo a un sondaggio. Il venerdì sveleremo la soluzione e racconteremo in un articolo la storia di quel luogo. Con foto, video e curiosità.