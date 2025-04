Chiamamifaro, finita l’avventura ad «Amici»: il saluto ai fan sui social

La cantautrice bergamasca è stata eliminata dal programma condotto da Maria De Filippi alla quarta serata delle fasi finali, collezionando così un totale di più di sei mesi di presenza continuativa nella scuola musicale targata Mediaset.

La prime esibizione di Chiamamifaro

La prima esibizione di Angelica nell’ultima puntata è stata durante la terza manche, nella sfida con Nicolò. Il brano scelto dall’artista orobica per superare una tra le voci più apprezzate di questa edizione di Amici è stato «Drivers License» di Olivia Rodrigo, eseguito in maniera molto espressiva ma comunque non sufficiente per superare la prova. A fine manche, la squadra sconfitta è risultata essere quella capitanata dai professori Zerbi e Celentano, per cui sono stati selezionati proprio da questo team tre allievi da mandare al ballottaggio, ovvero Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol.

Il ballottaggio e l’eliminazione

In questa fase, la scelta di Angelica è stata di esibirsi con «Please Please Please» di Sabrina Carpenter ma, anche in questo caso, la performance non ha convinto i giudici. Chiamamifaro si è così vista mandare al ballottaggio finale, occasione in cui ha dato prova di grande determinazione portando prima il suo ultimo singolo «Leone» nella sfida a tre e poi «Every Teardrop Is a Waterfall» dei Coldplay nel finale contro Senza Cri. Proprio abbracciata alla rivale-amica Senza Cri, Chiamamifaro ha ricevuto la notizia dell’eliminazione dalla casa.

La prima dedica dopo l’uscita