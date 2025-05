Chiamamifaro, nuovo ep sulle emozioni dei 20 anni

Il 6 giugno arriva «Lost & Found», il nuovo ep di chiamamifaro. Dopo i singoli «Perché?», «O.M.G.» e «Leone», brani presentati durante la partecipazione al programma «Amici», la giovane songwriter si perde e si ritrova in «Lost & Found», un viaggio tra ciò che è stato, ciò che si è perso e ciò che resta di noi.

In 7 brani dall’anima pop, Angelica Gori, classe 2001, canta le contraddizioni dei vent’anni: i rimpianti, le partenze, i ritorni a metà, ma anche quella voglia di mettersi in discussione senza perdere se stessa.

«Non sempre si trova quello che si cerca, ma a volte si riesce a trovare qualcosa che ci si era dimenticati valesse la pena cercare»

L’artista ha firmato tutti i brani, con la collaborazione di alcuni tra i nomi più interessanti del panorama italiano, su tutti Federica Abbate e Riccardo Zanotti (frontman dei Pinguini Tattici Nucleari). «Lost & Found - racconta - è il disco a cui rivolgerti negli aeroporti, nelle stazioni, alla fine di un lungo viaggio, quando senti di aver perso qualcosa per strada. O qualcuno. Spero sempre che un disco aiuti almeno un po’ a ritrovarlo, o che regali un secondo di illusione di poterlo avere ancora, anche solo per un attimo. Non sempre si trova quello che si cerca, ma a volte si riesce a trovare qualcosa che ci si era dimenticati valesse la pena cercare».