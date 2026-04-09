Cirque du Soleil pronto a incantare Bergamo: dietro le quinte di «Ovo» alla Choruslife Arena - Video

Siamo entrati alla Choruslife Arena di Bergamo quando le luci erano ancora quelle delle prove, più tecniche che scenografiche, eppure già capaci di restituire tutta la magia. Nella mattinata di giovedì 9 aprile abbiamo assistito alle prove generali di «Ovo», lo spettacolo del Cirque du Soleil che debutta questa sera (giovedì 9 aprile, ore 20.30) e che fino a domenica porterà in città un universo brulicante di energia, colori e acrobazie.

La nuova versione dello show, rivisitata dopo mesi di lavoro, si presenta con scenografie e costumi rinnovati, numeri acrobatici inediti e una colonna sonora reinventata. Sul palco prende vita una vivace comunità di insetti: 53 artisti tra acrobati e musicisti costruiscono un racconto senza parole, capace di parlare a tutte le età. Protagonisti sono una coccinella, una mosca e uno scarabeo, in una narrazione che ruota attorno all’uovo – «ovo» in portoghese – simbolo di nascita e trasformazione.

Trampolini e leggerezza

Durante le prove, si percepisce già la forza dello spettacolo: dai grilli che saltano sui trampolini al ragno che si contorce nella sua tela, ogni numero è calibrato con precisione millimetrica ma conserva una leggerezza sorprendente. Il ritmo è serrato, tra momenti spettacolari e altri più ironici e poetici, in perfetto stile Cirque du Soleil.