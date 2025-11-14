Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025

«Colleoni 550»: la Carrara celebra il condottiero orobico, tra storia e leggenda

L’INIZIATIVA. In Pinacoteca a Bergamo un’esposizione e una serie di eventi, diffusi sul territorio, dedicati a Bartolomeo Colleoni.

Il ritratto di Bartolomeo Colleoni di Giovan Battista Moroni all’Accademia Carrara, cuore della mostra dedicata al condottiero: «Colleoni 550»
Bergamo

Accademia Carrara dedica un anno a Bartolomeo Colleoni con la mostra «Colleoni 550. L’immagine del condottiero», organizzata dal Luogo Pio della Pietà Istituto Bartolomeo Colleoni in collaborazione con il museo bergamasco. L’esposizione, aperta dal 14 novembre 2025 al 9 novembre 2026, segna il 550° anniversario della morte del celebre capitano di ventura (1395–1475).

L’eredità di un protagonista del Rinascimento lombardo

La rassegna, curata da Nicolò Colleoni, ripercorre la fortuna iconografica del condottiero attraverso ritratti, incisioni, miniature, sculture e medaglie. Quattro cicli tematici raccontano come l’immagine del Colleoni sia stata reinterpretata nei secoli, tra mito, storia e costruzione del potere. Figura centrale del Rinascimento lombardo, Colleoni fu non solo stratega militare, ma anche mecenate e umanista, promotore della Cappella Colleoni, simbolo identitario di Bergamo.

Il ritratto di Bartolomeo Colleoni realizzato da Giovan Battista Moroni all’Accademia Carrara, cuore della mostra dedicata al condottiero: «Colleoni 550»
Moroni e il ritratto del condottiero

Il cuore del percorso è in Sala 11, dove spicca il Ritratto di Bartolomeo Colleoni di Giovan Battista Moroni, proveniente dalla Fondazione Colleoni e restaurato nel 2022. Si tratta di un ritratto postumo, di profilo «all’antica», probabilmente eseguito nel 1566 per il primo centenario della Pietà Colleoni. Un prestito eccezionale che dialoga con il ricco patrimonio moroniano custodito dalla Carrara.

Un itinerario tra museo e territorio

«Colleoni 550» prosegue anche fuori dal museo, con un percorso diffuso che collega i luoghi simbolo del condottiero: la Cappella Colleoni, il Castello di Malpaga, gli altri siti colleoneschi della provincia e l’Archivio di Stato di Bergamo. Un invito a riscoprire il rapporto profondo tra arte, memoria e identità del territorio.

Informazioni

Per tutte le informazioni sulla mostra e sugli eventi clicca qui.

Il ritratto di Bartolomeo Colleoni realizzato da Giovan Battista Moroni all’Accademia Carrara, cuore della mostra dedicata al condottiero: «Colleoni 550»
