«Colleoni 550»: la Carrara celebra il condottiero orobico, tra storia e leggenda

L’eredità di un protagonista del Rinascimento lombardo

La rassegna, curata da Nicolò Colleoni, ripercorre la fortuna iconografica del condottiero attraverso ritratti, incisioni, miniature, sculture e medaglie. Quattro cicli tematici raccontano come l’immagine del Colleoni sia stata reinterpretata nei secoli, tra mito, storia e costruzione del potere. Figura centrale del Rinascimento lombardo, Colleoni fu non solo stratega militare, ma anche mecenate e umanista, promotore della Cappella Colleoni, simbolo identitario di Bergamo.