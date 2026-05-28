Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti

I titoli della Prosa

La Stagione di Prosa si aprirà dal 12 al 20 dicembre 2026 con Rosencrantz e Guildenstern sono morti , con Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli . Nel 2027 seguiranno Umberto Orsini in «Prima del temporale»; «La Reginetta di Leenane» con Ivana Monti e Ambra Angiolini ; «Indovina chi viene a cena?» con C esare Bocci e Vittoria Belvedere ; «Improvvisamente l’estate scorsa» di Tennessee Williams; «The Other Side» con Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori ; e, in chiusura, «Amleto» di Shakespeare nella regia di Leonardo Lidi .

Altri Percorsi tra ricerca e contemporaneo

Gli incontri con gli autori

Immancabili momenti di approfondimento e di dialogo tra spettatori e protagonisti in palcoscenico, in occasione di alcuni degli spettacoli della Stagione di Prosa e Altri Percorsi si svolgeranno incontri aperti al pubblico e agli studenti in cui attori e registi saranno chiamati a raccontarsi e a rispondere alle domande sui loro rispettivi lavori. Tutti gli incontri saranno coordinati da Maria Grazia Panigada. Tutto il programma completo qui.