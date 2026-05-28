Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 28 Maggio 2026

Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti

LA PRESENTAZIONE. La Fondazione Donizetti ha reso noto il nuovo cartellone: sette titoli di per la Prosa e sette appuntamenti di Altri Percorsi tra Donizetti e Teatro Sociale.

Lettura 2 min.

Bergamo

La direttrice artistica Mariagrazia Panigada ha illustrato il cartellone della nuova stagione dei Teatri della Fondazione Donizetti: sette titoli per la Stagione di Prosa, altrettanti per Altri Percorsi, in un periodo temporale che va da dicembre 2026 a maggio 2027, tra teatro Donizetti e Sociale in Città Alta.

I titoli della Prosa

La Stagione di Prosa si aprirà dal 12 al 20 dicembre 2026 con Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli. Nel 2027 seguiranno Umberto Orsini in «Prima del temporale»; «La Reginetta di Leenane» con Ivana Monti e Ambra Angiolini; «Indovina chi viene a cena?» con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere; «Improvvisamente l’estate scorsa» di Tennessee Williams; «The Other Side» con Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori; e, in chiusura, «Amleto» di Shakespeare nella regia di Leonardo Lidi.

Il direttore generale Massimo Boffelli ha ricordato i risultati della stagione appena conclusa: 51.706 presenze per la Prosa, 5.763 abbonamenti e oltre 7.000 spettatori per Altri Percorsi.

Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti
Indovina chi viene a cena
Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti
Umberto Orsini «Prima del Temporale»
(Foto di Claudia Pajewski)

Altri Percorsi tra ricerca e contemporaneo

Altri Percorsi, quasi interamente al Teatro Sociale, proporrà tra gli altri Marco Baliani con «L’ombra perduta» di Peter Schlemihl, «Lebensraum» di Jakop Ahlbom, «Il fuoco era la cura» di Sotterraneo, Maria Cassi, «Eumenidi» con la regia di Serena Sinigaglia, «L’angelo del focolare» di Emma Dante e Green Days di Campo Teatrale.

Previsti anche incontri aperti al pubblico e agli studenti, coordinati da Maria Grazia Panigada, per approfondire alcuni spettacoli insieme ad attori e registi.

Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti
Green days
(Foto di Simone Gasparo)
Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti
Angelo focolare
(Foto di MasiarPasquali-PiccoloTeatroMilano)

Gli incontri con gli autori

Immancabili momenti di approfondimento e di dialogo tra spettatori e protagonisti in palcoscenico, in occasione di alcuni degli spettacoli della Stagione di Prosa e Altri Percorsi si svolgeranno incontri aperti al pubblico e agli studenti in cui attori e registi saranno chiamati a raccontarsi e a rispondere alle domande sui loro rispettivi lavori. Tutti gli incontri saranno coordinati da Maria Grazia Panigada. Tutto il programma completo qui.

Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti
Serena Sinigaglia
Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti
Ambra Angiolini
(Foto di Tommaso Le Pera)

Tutte le informazioni

Biglietteria al Teatro Donizetti in piazza Cavour, 15 a Bergamo. Tel. 035.4160 601/602/603. Da martedì a sabato dalle 16.00 alle 20 (festivi esclusi). Domenica e festivi solo nelle date di spettacolo, un’ora e mezza prima dell’inizio

Al Teatro Sociale di via Colleoni, 4 in Città Alta. Tel. 035.4160691. Apertura al pubblico: solo nei giorni di spettacolo un’ora e mezza prima dell’inizio.

Inizio spettacoli

Prosa da martedì a sabato alle 20.30 e domenica alle 15.30. Altri Percorsi alle 20.30 e matinée alle 10.

Calendario rinnovi/acquisti

Rinnovi abbonamenti
Entro il 10 settembre Prosa - Rinnovo abbonamenti tramite bonifico bancario.
Entro il 30 settembre Altri Percorsi - Rinnovo abbonamenti tramite bonifico bancario.
Dal 2 al 26 settembre Prosa - Rinnovo abbonamenti a sportello (secondo calendario pubblicato sul sito).
Dal 30 settembre al 3 ottobre 2026 Altri Percorsi - Rinnovo abbonamenti a sportello (secondo calendario pubblicato sul sito)

Nuovi abbonamenti
Dal 14 ottobre 2026 Stagione di ProsaDal 21 ottobre 2026 Stagione di Altri Percorsi

Biglietti
Dal 28 ottobre 2026
Prezzi abbonamenti Prosa: intero da 84 a 252 euro, ridotto da 67 a 202 euro
Prezzi biglietti Prosa: intero da 15 a 45 euro, ridotto da 12 a 36 euro
Prezzi abbonamenti Altri Percorsi: intero 120 euro, ridotto 96 euro
Prezzi biglietti Altri percorsi: intero 20 euro, ridotto 16 euro ad accezione di Lebensraum e L’angelo del focolare intero 25 euro, ridotto 20 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Poesia
Letteratura
teatro
Arte, cultura, intrattenimento
Emma Dante
Ambra Angiolini
Massimo Boffelli
Serena Sinigaglia
umberto orsini
maria grazia panigada
Fondazione Donizetti