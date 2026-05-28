Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti
LA PRESENTAZIONE. La Fondazione Donizetti ha reso noto il nuovo cartellone: sette titoli di per la Prosa e sette appuntamenti di Altri Percorsi tra Donizetti e Teatro Sociale.Lettura 2 min.
Bergamo
La direttrice artistica Mariagrazia Panigada ha illustrato il cartellone della nuova stagione dei Teatri della Fondazione Donizetti: sette titoli per la Stagione di Prosa, altrettanti per Altri Percorsi, in un periodo temporale che va da dicembre 2026 a maggio 2027, tra teatro Donizetti e Sociale in Città Alta.
I titoli della Prosa
La Stagione di Prosa si aprirà dal 12 al 20 dicembre 2026 con Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli. Nel 2027 seguiranno Umberto Orsini in «Prima del temporale»; «La Reginetta di Leenane» con Ivana Monti e Ambra Angiolini; «Indovina chi viene a cena?» con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere; «Improvvisamente l’estate scorsa» di Tennessee Williams; «The Other Side» con Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori; e, in chiusura, «Amleto» di Shakespeare nella regia di Leonardo Lidi.
Il direttore generale Massimo Boffelli ha ricordato i risultati della stagione appena conclusa: 51.706 presenze per la Prosa, 5.763 abbonamenti e oltre 7.000 spettatori per Altri Percorsi.
Altri Percorsi tra ricerca e contemporaneo
Altri Percorsi, quasi interamente al Teatro Sociale, proporrà tra gli altri Marco Baliani con «L’ombra perduta» di Peter Schlemihl, «Lebensraum» di Jakop Ahlbom, «Il fuoco era la cura» di Sotterraneo, Maria Cassi, «Eumenidi» con la regia di Serena Sinigaglia, «L’angelo del focolare» di Emma Dante e Green Days di Campo Teatrale.
Previsti anche incontri aperti al pubblico e agli studenti, coordinati da Maria Grazia Panigada, per approfondire alcuni spettacoli insieme ad attori e registi.
Gli incontri con gli autori
Immancabili momenti di approfondimento e di dialogo tra spettatori e protagonisti in palcoscenico, in occasione di alcuni degli spettacoli della Stagione di Prosa e Altri Percorsi si svolgeranno incontri aperti al pubblico e agli studenti in cui attori e registi saranno chiamati a raccontarsi e a rispondere alle domande sui loro rispettivi lavori. Tutti gli incontri saranno coordinati da Maria Grazia Panigada. Tutto il programma completo qui.
Tutte le informazioni
Biglietteria al Teatro Donizetti in piazza Cavour, 15 a Bergamo. Tel. 035.4160 601/602/603. Da martedì a sabato dalle 16.00 alle 20 (festivi esclusi). Domenica e festivi solo nelle date di spettacolo, un’ora e mezza prima dell’inizio
Al Teatro Sociale di via Colleoni, 4 in Città Alta. Tel. 035.4160691. Apertura al pubblico: solo nei giorni di spettacolo un’ora e mezza prima dell’inizio.
Inizio spettacoli
Prosa da martedì a sabato alle 20.30 e domenica alle 15.30. Altri Percorsi alle 20.30 e matinée alle 10.
Calendario rinnovi/acquisti
Rinnovi abbonamenti
Entro il 10 settembre Prosa - Rinnovo abbonamenti tramite bonifico bancario.
Entro il 30 settembre Altri Percorsi - Rinnovo abbonamenti tramite bonifico bancario.
Dal 2 al 26 settembre Prosa - Rinnovo abbonamenti a sportello (secondo calendario pubblicato sul sito).
Dal 30 settembre al 3 ottobre 2026 Altri Percorsi - Rinnovo abbonamenti a sportello (secondo calendario pubblicato sul sito)
Nuovi abbonamenti
Dal 14 ottobre 2026 Stagione di ProsaDal 21 ottobre 2026 Stagione di Altri Percorsi
Biglietti
Dal 28 ottobre 2026
Prezzi abbonamenti Prosa: intero da 84 a 252 euro, ridotto da 67 a 202 euro
Prezzi biglietti Prosa: intero da 15 a 45 euro, ridotto da 12 a 36 euro
Prezzi abbonamenti Altri Percorsi: intero 120 euro, ridotto 96 euro
Prezzi biglietti Altri percorsi: intero 20 euro, ridotto 16 euro ad accezione di Lebensraum e L’angelo del focolare intero 25 euro, ridotto 20 euro
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