«Disegno cover per i dischi degli artisti Sono i miei biglietti da visita per Sanremo»

Al Festival di Sanremo, fisicamente, non ci va Paolo De Francesco, grafico bergamasco legato alla Fattoria digitale MoltiMedia. Preferisce mandare i suoi biglietti da visita: le copertine dei dischi. Quest’anno ha realizzato l’artwork per le cover di sette artisti in gara: dai repack dell’ultimo album dei Pinguini Tattici Nucleari, Irene Grandi e Alberto Urso, al nuovo di Diodato, del giovane rocker Bugo, Christian Bugatti in gara con Morgan, e del vecchio rocker Piero Pelù di «Pugili fragili» . Quanto al nuovo disco di Riki, la pubblicazione è stata rimandata a data da definirsi e dunque anche la copertina è di là da venire, anche se l’idea di fondo è già stata individuata.