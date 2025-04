Domenica 4 maggio torna la «Maratona Fotografica» di Bergamo

Un appuntamento imperdibile per appassionati di fotografia, amanti del territorio e camminatori curiosi: domenica 4 maggio torna la decima edizione della Maratona Fotografica di Bergamo che celebra il connubio tra immagine, movimento e scoperta urbana.

Organizzata come sempre da SpazioCam , studio di illustrazione e fotografia che si occupa di formazione nell’ambito della fotografia, dell’illustrazione, dell’acquerello, del disegno e di altre tecniche pittoriche, quest’anno la manifestazione assume un valore speciale: la partenza e la conclusione dell’evento si svolgeranno nella nuova sede di Via Borgo Palazzo 35/A , Bergamo, ufficialmente inaugurata lo scorso 29 marzo . Uno spazio rinnovato, più accogliente e pronto a ospitare cultura e creatività.

Cambio di sede, ma formula invariata per la decima edizione: ritrovo alle 8 e partenza alle ore 9.30 con occhi e obiettivi puntati su Bergamo e i suoi paesaggi collinari, le vie medievali, i monumenti e i suoi borghi per creare un racconto visivo delle sue diverse anime.

Quattro temi fotografici

Durante la maratona , i partecipanti riceveranno i quattro temi fotografici, da interpretare con un solo scatto ciascuno. I primi due verranno comunicati alla partenza, i restanti al secondo checkpoint. I concorrenti dovranno passare da tutte le postazioni prima della conclusione della maratona, prevista alle ore 17.30. Inoltre, chi indosserà la maglietta ufficiale e porterà con sé la cartolina di partecipazione potrà accedere gratuitamente all’Accademia Carrara e ai Giardini FAI di Palazzo Moroni, arricchendo ulteriormente la propria esperienza culturale (leggere attentamente le condizioni di utilizzo delle immagini scattate in questi luoghi).

Informazioni e iscrizioni

Le fotografie saranno valutate da una giuria di esperti che assegnerà premi al miglior portfolio e ai migliori scatti per ciascun tema. Un premio speciale sarà riservato ai fotografi fino ai 15 anni. Le iscrizioni sono aperte: il contributo richiesto è di 15 € per gli adulti e 5 € per i bambini fino ai 15 anni. Tutte le informazioni sono disponibili su www.maratonafotograficabergamo.it