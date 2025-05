«Forza Venite Gente»: il musical su San Francesco arriva a Bergamo l’11 maggio alla ChorusArena

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro musicale e della spiritualità è in arrivo a Bergamo: sabato 11 maggio, sul palco della ChorusArena , andrà in scena Forza Venite Gente, lo storico musical che racconta la vita e la gioia di San Francesco d’Assisi. Una vera e propria leggenda del teatro italiano, che continua a incantare generazioni dal lontano 1981.

Un’opera italiana dal cuore universale

Scritto da Mario e Piero Castellacci, con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, e con la regia di Ariele Vincenti, Forza Venite Gente è molto più di uno spettacolo. È un viaggio emozionante che unisce musica, parola e spiritualità in una narrazione leggera e luminosa della vita di San Francesco, vista nei suoi aspetti più giovani, più gioiosi: l’amore per la natura, la semplicità, la speranza.

La direzione artistica è affidata a Michele Paulicelli, anche autore delle musiche insieme a Giampaolo Belardinelli e Giancarlo de Matteis. La colonna sonora, diventata ormai iconica, accompagna e valorizza una sceneggiatura che continua a toccare le corde del cuore con immediatezza e profondità.

Un successo lungo oltre quarant’anni

Il debutto avvenne il 9 ottobre 1981 al Teatro Unione di Viterbo. Da allora è stato un crescendo inarrestabile: 3.500 repliche e oltre 2 milioni e mezzo di spettatori solo in Italia, con rappresentazioni memorabili come quella del 16 agosto 2000 in Piazza San Giovanni a Roma durante la Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a 250.000 persone, o quella allo Stadio Appiani di Padova con la presenza di Papa Giovanni Paolo II e oltre 30.000 spettatori.