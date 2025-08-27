Fra mostre e concorsi torna Fungolandia: eventi al via da sabato 30 agosto

Torna anche quest’anno Fungolandia, che dal 30 agosto al 7 settembre celebra la sua ventesima edizione. Non è soltanto una rassegna, ma un rito collettivo: «Venti anni fa era poco più che un’iniziativa fine a se stessa – ricorda Andrea Paleni, presidente di Altobrembo (che organizza l’iniziativa) –, ma è poi diventata il primo passo di un percorso che ha portato alla nascita di Altobrembo e alla collaborazione strutturata di undici Comuni. Fungolandia è stata il seme di un progetto più ampio: il territorio ha capito che unendo le forze si potevano creare iniziative, progetti, visioni che da soli non sarebbero stati possibili. E così è poi effettivamente stato, visto che sono nate e sono continuate tante altre iniziative in collaborazione tra le amministrazioni e tutti gli attori presenti sul territorio». La rassegna è un viaggio che intreccia natura, cultura e comunità. Non bastano le date a definirla: sono i momenti che restano impressi.