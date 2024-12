I Me contro Te ritornano al cinema, sabato a Orio arriva la coppia di Youtuber

I Me contro Te ritornano al cinema. La coppia di youtuber formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, torna nelle sale cinematografiche per lanciare la sua settima pellicola dal titolo «Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale» e, per festeggiare l’evento, ha organizzato una serie di presentazioni dal vivo.