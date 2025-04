I Pinguini e Max Pezzali insieme con «Bottiglie vuote»

Che prima o poi dovessero incontrarsi era nella logica delle cose, per più di un motivo. Se ci pensate bene Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali scrivono canzoni guardando dalla stessa parte, prendendo spunti vitali dalla provincia che abitano. Lo hanno fatto gli 883 quando erano ragazzi e pian piano si sono affermati come fenomeno di costume, lo fanno i Pinguini di Riccardo Zanotti che spopolano nelle classifiche ad ogni passo che fanno. Guardare nella medesima direzione non vuol dire essere affini nello stile, nelle vedute, semmai essere interessati allo stesso campo d’azione: certe storie, certo pop, un mainstream concepito a ragion veduta .

Le affinità

Il singolo condiviso s’intitola «Bottiglie vuote», esce l’11 aprile. Rappresenta la prima stretta di mano tra il gruppo bergamasco e il popolare popmaker. Il brano è contenuto nell’album «Hello World», ma qui si presenta in un’inedita versione in cui il grande Pezzali presta la voce all’inconfondibile storytelling dei Pinguini. Max è simbolo buono per più generazioni d’ascoltatori, Zanotti e compagni con le loro canzoni hanno messo in sintonia madri e figli.