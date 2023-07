Il jazz di Bollani: l’improvvisazione diventa magia - Guarda il video

Pochi minuti di ritardo dall’orario di inizio del concerto ma subito Stefano Bollani impone la sua versione del jazz per trio, formula che costituisce un canone nel canone jazzistico, architettura sonora che nell’equilibrio tra il principe degli strumenti e quella ritmica archetipa costituita da contrabbasso e batteria, ha istruito nelle estetiche della musica d’oggi un caposaldo irrinunciabile. Sostiene Bollani, per questa via, il primato di un codice linguistico che alle grammatiche e alle sintassi del jazz proprio non rinuncia. Ieri sera questa nuova punta di diamante nella programmazione concertistica di «Lazzaretto estate» ha battuto le strade dell’ortodossia, nella migliore accezione del termine.

Dopo la macchina da guerra degli Snarky Puppy, band in libera uscita dagli stilemi del jazz, in sintonia con un pubblico che per questioni anagrafiche, prima ancora che di gusto, non si riconosce punto nel primato dello swing, del walking e della invenzione dentro e attorno ad un giro armonico, la platea di Bergamo jazz ha incrociato la strada maestra dell’improvvisazione jazz. Platea al gran completo, con un sold out che ha accolto il sovrappiù di pubblico sul prato erboso della struttura monumentale. Dando la stura ad una nuova fascia di biglietti che avrà replica anche per l’atteso concerto di Pat Metheny mercoledì 19, anch’esso tutto esaurito (inizio ore 21.30). Tornando allo spettacolo di suoni e di ritmi inscenato da Bollani, va ribadito quanto la formula del jazz, quella nota ai più, eluda cliché e meccanismi a patto che in cattedra salga non il talento virtuosistico ma l’intelligenza musicale.