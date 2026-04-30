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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 30 Aprile 2026

Il Primo Maggio il Nxt si trasforma in «Zona di baccano»

I CONCERTI. Anche Bergamo ha il suo «Concertino» in Piazzale Alpini che andrà avanti fino al 2 maggio: 12 i gruppi e i musicisti sul palco.

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Il Primo Maggio il Nxt si trasforma in «Zona di baccano»
La Malaleche

Anche Bergamo ha il suo «Concertino» del Primo Maggio che diventa goliardicamente «Zona di baccano», dilatando la programmazione sino al giorno dopo. In tutto sono dodici i gruppi e i musicisti che affolleranno il palco del Nxt di Piazzale Alpini, con quattro deejay che si alterneranno alla consolle in questa due giorni di rock, canzoni e intrattenimento. Sono stati allestiti due palchi, anche in previsione dei tanti appuntamenti estivi previsti nello spazio cittadino. I concerti cominciano alle 15 e si concludono tassativamente alle 23, l’ingresso è libero.

La «doppietta» rock è organizzata e promossa da Nxt in collaborazione con «Morla Bistrot» e «Le notti di Mario». A scandire il ritmo delle giornate ci saranno quattro deejey set: MauryCaribe coi suoi vinili che vanno dagli anni Settanta ai Novanta, Dj Ozza col suo moderno electro funk, Dj Mario Psycho 12 dedito al rock e Dj Lola con un programma «ita love».

I concerti

Nella giornata della festa dei lavoratori il «Concertino» prevede le esibizioni del Gotto Esplosivo, La Malaleche, il trio del cantautore bresciano Alessandro Sipolo, Folklan, Carlo Skizzo Biglioli, valente cantautore bergamasco, il duo Bonfanti & Venturini. Il giorno dopo - il 2 maggio - si alternano sui palchi Cornoltis, Colpi di Soul, Lee Money, Emsa, Viennarì, Dulco Granturco.

Inutile dire che il programma dal punto di vista musicale e degli stili è ricco e variegato, punta a valorizzare la scena locale, ma non solo. Il Gotto Esplosivo propone del folk cantautorale coinvolgente e danzereccio, capace di spaziare dai ritmi latini a quelli balcanici. Sul fronte cantautorale si schierano Alessandro Sipolo, cantautore bresciano molto cresciuto negli anni, sul piano poetico e musicale, Carlo Skizzo, Matteo Bonfanti e Stefano Venturini, lo stesso Dulco Granturco che con le sue canzoni originali si rivolge al pubblico dei più piccoli vestendo i panni del cantastorie.

I generi musicali

La Malaleche suona una patchanka che mette a braccetto folk, reggae, rumba e rock’n’roll, i Folklan sono ambientalisti folksy, i Cornoltis piacciono perché sono estremi, i Colpi di Soul fanno quello che dice il nome, i Lee Monet sono un classico «power trio» che viene da Alba. Torna al Nxt Emsa, Luca Masella da Brusaporto, a pochi mesi dalla pubblicazione dell’album «In salita», tra introspezione e melodia, mentre Viennarì prova a creare un ponte tra Napoli e Bergamo in un gioco favorito di linguaggi che sposano la musica trap&drill. Per informazioni ulteriori è possibile consultare il sito nxtbergamo.it.

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