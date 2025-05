Il trionfo dello stupore nella Venezia acrobatica e sognante di «Titizé»

In un delizioso racconto intitolato «Primo dolore», Franz Kafka racconta l’avventura di un trapezista che «dapprima solo per il desiderio di perfezionarsi, in seguito anche per un’abitudine diventata tiranna, aveva disposto la sua vita in modo da restare, per l’intera durata del suo lavoro presso una medesima compagnia, giorno e notte sul trapezio (…), egli non viveva in quel modo per capriccio ma in effetti solo così poteva tenersi in esercizio costante, solo così poteva conservare la sua arte nella sua perfezione». E così sembrano essere anche gli artisti che agiscono in questo lavoro: Gian Mattia Baldan, Andrea Cerrato, Francesco Lanciotti, Léa Kral, Luca Morrocchi, Gloria Ninamor, Caterina Pio, Rolando Tarquini, Micol Veglia, Leo Zappitelli, un tutt’uno con i loro attrezzi, con i trapezi, gli aerei volteggi come se, davvero, il loro elemento fosse proprio l’aria. Ma ce lo aveva detto lo stesso autore che lo spettacolo è fatto di aria: «È uno spettacolo impalpabile, nell’aria viaggiano i suoni. Abbiamo cercato di tradurre anche la sonorità strana di Venezia quando, soprattutto d’inverno, entri in climi suggestivi, in un abbraccio di nuvole, di nebbia, di fumo. I suoni diventano veramente strani, senti che le cose ti vengono addosso prima di vederle, averti la presenza di qualcosa che stai per incrociare e che ti scivola di fianco, quindi l’aria, sì, che fa volare le cose e in qualche modo sovverte il sopra e il sotto e dall’altra parte come aria che trasporta i suoni».