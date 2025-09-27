Inaugurato il nuovo Museo Diocesano di Bergamo, il Vescovo: «Segno di cultura e di pace» - Foto e video

Un nuovo capitolo per l’arte e la cultura bergamasca si è aperto sabato 27 settembre con l’inaugurazione de «Il BernareggI», il nuovo Museo Diocesano di Bergamo. Il taglio del nastro, alla presenza del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, delle istituzioni cittadine e di numerosi ospiti, ha sancito l’apertura ufficiale degli spazi ricavati all’interno dell’antico Palazzo episcopale, nel cuore di piazza Duomo, riportando così il museo sul colle di San Salvatore, dove nel 1961 aveva visto la luce la sua prima sede.

«Questo momento storico è particolarmente doloroso e drammatico - ha dichiarato monsignor Francesco Beschi -: i conflitti armati non solo si moltiplicano ma si allargano, distruggendo le città, violando le vite, devastando un patrimonio di valori che a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale noi abbiamo costituito».

«Costruiamo le ragioni della pace»

«È proprio da questa consapevolezza - ha ricordato il Vescovo di Bergamo - che noi ci impegniamo perché ogni gesto ogni parola contribuisca a rafforzare le ragioni dell’incontro, della giustizia, della libertà, della verità e dell’amore che Papa Giovanni XXIII ha indicato come i pilastri della pace. Anche l’inaugurazione del Museo diocesano rappresenta un gesto di resistenza e di costruzione delle ragioni della pace. Un museo che è la rappresentazione della nostra umanità illuminata dalla luce della fede. Non mi rassegno a chiese che diventano musei, anzi ho l’ambizione che musei in qualche modo siano delle chiese, non per sacralizzarli, ma perché aprono all’infinito».

Il nuovo allestimento in Città Alta si sviluppa su una superficie di oltre 900 metri quadrati e accoglie sessanta opere, distribuite in dieci sale su due piani. Un percorso che abbraccia sei secoli di storia, dal Medioevo al Novecento: sculture lignee del Trecento, capolavori di Lorenzo Lotto e Andrea Previtali, ritratti di Giovan Battista Moroni, tele di Carlo Ceresa, nature morte di Evaristo Baschenis, fino agli omaggi moderni a Manzù e Scorzelli.

«Tassello che dona armonia a Bergamo»

«Le parole del vescovo Adriano Bernareggi, a cui il Museo è intitolato, ci guidano ancora oggi - ha ricordato la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali -: “Non tutto rinserrare ma tutto aprire bisogna. Non occultare ma mettere in chiara luce. Non nascondere ma far vedere tutto ciò che si ha”. È un invito forte a non trattenere la bellezza ma a condividerla, a metterla in comune perché diventi occasione di incontro, crescita e speranza per tutti. Il nuovo Museo è un tassello che contribuisce a restituire unità e armonia a uno spazio urbano che da secoli è cuore della vita religiosa e civile di Bergamo».

Accanto alla collezione permanente trovano spazio opere provenienti dalle parrocchie della diocesi, che saranno esposte a rotazione, arricchendo il museo e facendone un punto di riferimento vivo per la valorizzazione del patrimonio artistico custodito nelle chiese del territorio.