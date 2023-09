Ipovedente dall’età di 7 anni, il concerto dell’artista Frida Bollani Magoni apre la «Donor Week» dell’Avis

Tra tutte le declinazioni dell’arte, la musica sarà protagonista della serata presso la «Sala Alfredo Piatti» in via San Salvatore, 6, Bergamo, gentilmente concessa da Fondazione MIA e aperta al pubblico dalle 20, con il concerto piano e voce di Frida Bollani Magoni, artista ipovedente che ha dichiarato di aver imparato, all’età di 7 anni, a superare i limiti della propria disabilità grazie allo studio della musica e del canto sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le ha insegnato la notazione musicale in Braille. Il concerto dell’artista sarà aperto, alle 20:30, da Albert Eno, cantautore e cantante della band Kismet .

«Realizzando l’iniziativa “Arte che cura” intendiamo condividere i valori di Avis in un modo nuovo, attraverso il potenziale di condivisione e inclusione espresso dalla musica e dall’arte in generale, discipline di produzione culturale che si inseriscono a pieno titolo nelle celebrazioni di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 – ha detto Paolo Comana, Presidente di Avis Comunale Bergamo -. In tal senso, l’esibizione di Frida Bollani Magoni nella serata di sabato 16 settembre, data d’inizio della prima edizione della Donor Week, costituisce un avvenimento ancor più rappresentativo, tanto per la bellezza dell’esibizione in sé, quanto per l’esperienza di vita testimoniata in prima persona dall’artista. Tengo molto a ringraziare, per il fattivo contributo nella realizzazione delle iniziative, la Fondazione MIA, ATB Azienda Trasporti Bergamo, Frida Bollani Magoni e la sua agenzia musicale Bubba Music, oltre ad AVIS Nazionale, Avis Regionale Lombardia, Avis Provinciale Bergamo, Avis Provinciale Brescia, Avis Comunale Brescia e il Comune di Bergamo».