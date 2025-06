L’11 e 12 ottobre torna Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport

Bergamo Brick City torna ad animare la città nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre, alla Cittadella dello Sport. Organizzata da Csi Bergamo in collaborazione con Itlug - Italian Lego users group - e l’associazione Traiettorie Instabili, è molto più di una semplice esposizione di costruzioni: un’esperienza da vivere in famiglia, uno spazio accogliente per bambini e genitori, appassionati e curiosi di ogni età. Dove il gioco diventa strumento di relazione.

Workshop e concorsi

Restano confermati i capisaldi della manifestazione, diventata punto di riferimento a livello nazionale: le creazioni Lego degli Afol - Adult fan of Lego - le attività ludiche e i laboratori per bambini, lo spazio giochi, i concorsi creativi per grandi e piccoli, workshop educativi e particolare attenzione all’inclusione e ai valori educativi. Le iscrizioni per gli espositori sono già chiuse e presto sarà possibile scoprire tutte le novità sul sito ufficiale, bergamobrickcity.it.