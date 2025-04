L’Agnus Dei ideato da Mastrovito scelto per la Sagrada Familia

Andrea Mastrovito ha vinto il concorso per la realizzazione dell’Agnus Dei nel progetto di completamento della Sagrada Familia a Barcellona. La sua proposta è stata selezionata per l’eleganza della sua luce dorata e la trasparenza luminosa dell’Agnello. La costruzione della monumentale basilica è iniziata nel 1882 ed è tutt’ora in corso. L’Agnus Dei di Mastrovito si annuncia come un elemento importante dell’opera.

Si è aperta venerdì 11 aprile al centro espositivo del Museu Diocesà de Barcelona, conosciuto anche come Casa de la Almoina, la mostra con le cinque proposte internazionali per la realizzazione dell’Agnus Dei, l’opera che entrerà nella croce della torre di Gesù Cristo alla Sagrada Família.

Come previsto da Gaudì

L’installazione è un elemento essenziale che Antoni Gaudí aveva descritto nei suoi progetti, di cui si trova traccia negli Àlbums del Temple, pubblicati dall’associazione per lo sviluppo del progetto quando l’architetto era in vita, e dove fa riferimento all’Agnello di Dio. Il 20 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Junta Constructora de la Sagrada Família ha deciso di indire un concorso per la presentazione di proposte di artisti per l’Agnus Dei. Il Comitato artistico ha scelto i seguenti artisti per partecipare al concorso: gli italiani Edoardo Tresoldi e Andrea Mastrovito, il portoghese David Oliveira, Gonzalo Borondo e Jordi Alcaraz dalla Spagna.