«L’arte in pausa caffè», il nuovo videopodcast de L’Eco sui capolavori della Carrara

Nove puntate, nove opportunità per conoscere e apprezzare da un punto di vista nuovo e singolare i capolavori esposti all’Accademia Carrara. L’Eco di Bergamo ha prodotto in collaborazione con la pinacoteca orobica un nuovo videopodcast «L’Arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino».

La prima uscita è prevista martedì 17 marzo, sarà gratis e visibile a tutti. Le altre puntate saranno, invece, dedicate ai nostri lettori più fedeli, gli abbonati. In concomitanza con la pubblicazione del podcast si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro.

È prevista un’uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della «Carrara». La prima puntata, accessibile a tutti, si intitola «Il ritratto di Lucina Brembati», un’opera di Lorenzo Lotto che nasconde in alcuni minuscoli dettagli un vero e proprio rebus, risolto dallo storico Ciro Caversazzi nel 1913, ben quattrocento anni dopo la realizzazione dell’opera.

Nei videopodcast, curato da Roberto Vitali, si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.

I titoli delle puntate del podcast e le date di uscita