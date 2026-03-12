Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 12 Marzo 2026

«L’arte in pausa caffè», il nuovo videopodcast de L’Eco sui capolavori della Carrara

LA NOVITÀ. Un viaggio in nove episodi tra le opere della Pinacoteca bergamasca, raccontate da chi le conosce intimamente.

La copertina del nuovo videopodcast de L’Eco di Bergamo
La copertina del nuovo videopodcast de L’Eco di Bergamo

Bergamo

Nove puntate, nove opportunità per conoscere e apprezzare da un punto di vista nuovo e singolare i capolavori esposti all’Accademia Carrara. L’Eco di Bergamo ha prodotto in collaborazione con la pinacoteca orobica un nuovo videopodcast «L’Arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino».

La prima uscita è prevista martedì 17 marzo, sarà gratis e visibile a tutti. Le altre puntate saranno, invece, dedicate ai nostri lettori più fedeli, gli abbonati. In concomitanza con la pubblicazione del podcast si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro.

È prevista un’uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della «Carrara». La prima puntata, accessibile a tutti, si intitola «Il ritratto di Lucina Brembati», un’opera di Lorenzo Lotto che nasconde in alcuni minuscoli dettagli un vero e proprio rebus, risolto dallo storico Ciro Caversazzi nel 1913, ben quattrocento anni dopo la realizzazione dell’opera.

Nei videopodcast, curato da Roberto Vitali, si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.

I titoli delle puntate del podcast e le date di uscita

1. «Il ritratto di Lucina Brembati» con Paolo Plebani il 17 marzo
2. «Maria Tudor la sanguinaria» con Giulia Zaccariotto il 24 marzo
3. «Lo studioso con il libro aperto» con Paolo Plebani il 31 marzo
4. «L’enigma di San Sebastiano» con Giulia Zaccariotto il 7 aprile
5. «Vizio e virtù in Pietro Bernini» con Giulia Zaccariotto il 14 aprile
6. «Anastasia Spini, il ritratto di chi non chiese permesso» con Paolo Plebani il 21 aprile
7. «Caterina Cornaro: un duetto da melodramma sul trono perduto di Cipro» con Paolo Plebani il 28 aprile
8. «Lorenzo Lotto: debiti e calzini, tra grifoni, codicilli e medaglie» con Giulia Zaccariotto il 5 maggio
9. «Chi è quel gentiluomo inquieto? Il ritratto che ancora inganna il web» con Paolo Plebani il 12 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
MUSEI
storia
Pittura
Intrattenimento (generico)
Roberto Vitali
Paolo Plebani
Giulia Zaccariotto
Riccardo Sanga
Franco Signorelli
Lucina Brembati
accademia carrara
L'Eco di Bergamo