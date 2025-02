Patti Smith, 50 anni di «Horses»: unica data italiana alla ChorusLife Arena

Patti Smith celebra i cinquant’anni dall’uscita di «Horses» con un tour che toccherà anche l’Italia per una sola data in programma il 10 ottobre 2025 a Bergamo, ChorusLife Arena. I biglietti sono in vendita in una prevendita speciale da mercoledì 12 febbraio, sul sito dell’artista. La vendita generale si apre poi venerdì 14 febbraio.