Pirati dei Caraibi e Gladiatore: al Donizetti le colonne sonore di Zimmer
LIVE. I Lords of the Sound, orchestra sinfonica con la voce della solista Yaraslava Taran, si esibiranno mercoledì 29 aprile al Teatro Donizetti.
Un viaggio tra le opere del due volte Premio Oscar Hans Zimmer: sul palco il direttore d’orchestra Nazar Yakobenchuk, la vocalist Yaroslava Taran insieme ad un ensemble di 50 elementi composto per metà da talentuose musiciste. Sono i Lords of the Sound che si esibiranno mercoledì sera - 29 aprile - (ore 20,30) al Teatro Donizetti. Lo spettacolo «The Music of Hans Zimmer» celebra le indimenticabili colonne sonore del compositore: Dune, Interstellar, Spiderman 2, The Lone Ranger, Wonder Woman, Pearl Harbor, Inception, Gladiator, Pirati dei Caraibi, Spirit, Mission Impossible e The Lion King.
Le sue musiche prenderanno vita grazie all’esecuzione di un’orchestra sinfonica di eccellenza composta da 50 elementi, che accompagnata da talentuosi solisti e da un ensemble vocale coinvolgente che restituirà tutta la potenza sonora e l’emozione delle partiture originali. Lo spettacolo che unisce rigore sinfonico e messa in scena cinematografica sarà impreziosito dalla solista Yaraslava Taran che porterà sul palco la sua straordinaria presenza scenica e vocale.
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