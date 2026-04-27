Pirati dei Caraibi e Gladiatore: al Donizetti le colonne sonore di Zimmer

Un viaggio tra le opere del due volte Premio Oscar Hans Zimmer : sul palco il direttore d’orchestra Nazar Yakobenchuk, la vocalist Yaroslava Taran insieme ad un ensemble di 50 elementi composto per metà da talentuose musiciste. Sono i Lords of the Sound che si esibiranno mercoledì sera - 29 aprile - (ore 20,30) al Teatro Donizetti. Lo spettacolo «The Music of Hans Zimmer» celebra le indimenticabili colonne sonore del compositore: Dune, Interstellar, Spiderman 2, The Lone Ranger, Wonder Woman, Pearl Harbor, Inception, Gladiator, Pirati dei Caraibi, Spirit, Mission Impossible e The Lion King .

Le sue musiche prenderanno vita grazie all’esecuzione di un’orchestra sinfonica di eccellenza composta da 50 elementi, che accompagnata da talentuosi solisti e da un ensemble vocale coinvolgente che restituirà tutta la potenza sonora e l’emozione delle partiture originali. Lo spettacolo che unisce rigore sinfonico e messa in scena cinematografica sarà impreziosito dalla solista Yaraslava Taran che porterà sul palco la sua straordinaria presenza scenica e vocale.